Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці, Трамп готовий до дій: конгресмен на зустрічі із українською делегацією
Київ • УНН
Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.
Українська делегація провела важливу зустріч із Головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США - конгресменом Френчем Хіллом. Як повідомив глава Офісу Президента, "це була відверта розмова про те, як змусити агресора припинити війну", передає УНН.
Конгресмен зазначив: поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці. Тіньовий флот дозволяє кремлю фінансувати війну, продаючи нафту в обхід обмежень. Нафтодолари продовжують перетворюватися на ракети, що летять на українські міста. І президент Трамп готовий до рішучих дій. Але справді досягти значного ефекту можна, діючи тільки синхронно з Європою
За словами глави ОП, паралельно з санкціями, пан Хілл підтримав ідею ЄС про надання Україні позики для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів, яка повертатиметься лише після виплати країною-агресоркою воєнних репарацій.
Це не просто справедливо - це прагматично. росія має і буде примушена до миру
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США16.10.25, 01:25 • 30130 переглядiв
Нагадаємо
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та українська делегація провели низку зустрічей із сенаторами США у Вашингтоні. Переговори стосувалися військової співпраці, посилення санкцій проти росії та повернення депортованих українських дітей.