Узгодили ключові пріоритети і акценти перед зустріччю Зеленського і Трампа: українська делегація провела важливу розмову з Келлогом
Київ • УНН
Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих дітей.
Українська делегація зустрілась із спеціальним посланцем Президента Трампа з питань України Кітом Келлогом. Відбулась важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США — узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Глава ОП Андрій Єрмак разом із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим, Першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та Послом України у США Ольгою Стефанішиною зустрілися зі спеціальним посланцем Президента Трампа з питань України Кітом Келлогом та його заступником Джоном Коулом.
Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США — узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра
Нагадаємо
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та українська делегація провели низку зустрічей із сенаторами США у Вашингтоні. Переговори стосувалися військової співпраці, посилення санкцій проти росії та повернення депортованих українських дітей.