18:10 • 15511 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13 • 25829 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 24848 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 35040 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 21045 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 15965 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 15903 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16600 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22178 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18901 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Посланник Трампа по Украине Кит Келлог покинет свой пост в январе – Reuters

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о намерении уйти с поста в январе. Его уход означает потерю одного из немногих последовательных сторонников Украины в нынешней администрации Трампа.

Посланник Трампа по Украине Кит Келлог покинет свой пост в январе – Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил коллегам о намерении уйти с должности в январе, рассказали Reuters четыре источника. Его уход означает потерю одного из немногих последовательных сторонников Украины в нынешней администрации Трампа, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, Келлог назвал январь "естественной отправной точкой" из-за действующих норм, обязывающих временных посланников пройти утверждение в Сенате, если они находятся на должности более 360 дней.

Трамп выдвинул Джона Коула на должность посланника США в Беларуси09.11.25, 21:33 • 7386 просмотров

Европейские дипломаты, включая украинских, считали генерал-лейтенанта в отставке одним из немногих сочувствующих голосов в команде Трампа, которая нередко склонялась к интерпретациям кремля относительно причин войны. Сам Келлог последовательно осуждал удары России по украинской гражданской инфраструктуре – значительно жестче, чем часть его коллег.

В Белом доме он не раз входил в конфликт со специальным посланником по мирным миссиям Стивом Виткоффом, который, как отмечают источники, повторял некоторые тезисы Владимира Путина и продвигал "однобокий обмен территориями" как элемент потенциального мирного соглашения.

Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ19.11.25, 20:10 • 15515 просмотров

Степан Гафтко

