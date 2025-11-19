Посланник Трампа по Украине Кит Келлог покинет свой пост в январе – Reuters
Киев • УНН
Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о намерении уйти с поста в январе. Его уход означает потерю одного из немногих последовательных сторонников Украины в нынешней администрации Трампа.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил коллегам о намерении уйти с должности в январе, рассказали Reuters четыре источника. Его уход означает потерю одного из немногих последовательных сторонников Украины в нынешней администрации Трампа, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников, Келлог назвал январь "естественной отправной точкой" из-за действующих норм, обязывающих временных посланников пройти утверждение в Сенате, если они находятся на должности более 360 дней.
Трамп выдвинул Джона Коула на должность посланника США в Беларуси09.11.25, 21:33 • 7386 просмотров
Европейские дипломаты, включая украинских, считали генерал-лейтенанта в отставке одним из немногих сочувствующих голосов в команде Трампа, которая нередко склонялась к интерпретациям кремля относительно причин войны. Сам Келлог последовательно осуждал удары России по украинской гражданской инфраструктуре – значительно жестче, чем часть его коллег.
В Белом доме он не раз входил в конфликт со специальным посланником по мирным миссиям Стивом Виткоффом, который, как отмечают источники, повторял некоторые тезисы Владимира Путина и продвигал "однобокий обмен территориями" как элемент потенциального мирного соглашения.
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ19.11.25, 20:10 • 15515 просмотров