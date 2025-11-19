Посланець Трампа з питань України Кіт Келлог залишить посаду в січні – Reuters
Київ • УНН
Спеціальний посланець Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив про намір піти з посади в січні. Його відхід означає втрату одного з небагатьох послідовних прихильників України в нинішній адміністрації Трампа.
Деталі
За словами співрозмовників, Келлог назвав січень "природною відправною точкою" через чинні норми, які зобов’язують тимчасових посланців пройти затвердження в Сенаті, якщо вони перебувають на посаді понад 360 днів.
Європейські дипломати, включно з українськими, вважали генерал-лейтенанта у відставці одним із небагатьох співчутливих голосів у команді Трампа, яка нерідко схилялася до інтерпретацій кремля щодо причин війни. Сам Келлог послідовно засуджував удари росії по українській цивільній інфраструктурі – значно жорсткіше, ніж частина його колег.
У Білому домі він не раз входив у конфлікт зі спеціальним посланцем з мирних місій Стівом Віткоффом, який, як зазначають джерела, повторював деякі тези володимира путіна та просував "однобокий обмін територіями" як елемент потенційної мирної угоди.
