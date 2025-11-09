Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Коула, заместителя спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, на должность посланника по делам Беларуси. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По его словам, Коул уже "успешно добился освобождения 100 заложников и стремится освободить еще 50".

Я рад сообщить, что Джон Коул, известный как один из величайших юристов нашей страны, чьи победы включают первую крупную победу в деле против табачной промышленности, номинирован на должность специального посланника США в Беларуси - написал Трамп.

Он также заранее поблагодарил "высокопоставленного президента Беларуси Александра Лукашенко" за то, что тот рассматривает вопрос об освобождении этих заложников.

Напомним

На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал очень разговорчивым в медиа, показывая, какой он добрый к украинскому народу, однако ему не стоит забывать, что именно с территории Беларуси началось широкомасштабное вторжение России в Украину.

