США сняли часть санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" – ВВС
Киев • УНН
Американский офис OFAC снял часть санкций с белорусской авиакомпании.
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил об исключении из санкционного списка нескольких пунктов, касавшихся государственной авиакомпании "Белавиа". Ограничения действовали с декабря 2021 года. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Решение стало продолжением политических договоренностей после встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Джона Коула с александром лукашенко 11 сентября. По данным ВВС, этот шаг стал ответом на освобождение минском группы политических заключенных.
ч. Беларусь стремится восстановить связи с ЕС после сближения с США - Reuters
OFAC также выдало специальную лицензию, которая разрешает транзакции, связанные с тремя правительственными самолетами Беларуси. В документе уточняется, что ослабление касается даже случаев использования этих самолетов лукашенко или компанией "Славкалий", которые остаются под американскими санкциями.
ч. Литва снова приостанавливала авиасообщение над Вильнюсом из-за воздушных шаров со стороны Беларуси