США зняли частину санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа" – ВВС

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про вилучення з санкційного списку кількох пунктів, що стосувалися державної авіакомпанії "Белавіа". Обмеження діяли з грудня 2021 року. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Рішення стало продовженням політичних домовленостей після зустрічі спецпосланця президента США Дональда Трампа Джона Коула з олександром лукашенком 11 вересня. За даними ВВС, цей крок став відповіддю на звільнення мінськом групи політичних в’язнів.

OFAC також видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє транзакції, пов’язані з трьома урядовими літаками білорусі. У документі уточнюється, що послаблення стосується навіть випадків використання цих літаків лукашенком або компанією "Славкалий", які залишаються під американськими санкціями.

