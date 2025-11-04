США зняли частину санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа" – ВВС

ukenru
17:53 • 292 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3274 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11303 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22826 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23377 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17868 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17631 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20997 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47061 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22807 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16501 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47058 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2572 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20700 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34417 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30113 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34190 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

США зняли частину санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа" – ВВС

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Американський офіс OFAC зняв частину санкцій з білоруської авіакомпанії.

США зняли частину санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа" – ВВС

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про вилучення з санкційного списку кількох пунктів, що стосувалися державної авіакомпанії "Белавіа". Обмеження діяли з грудня 2021 року. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Рішення стало продовженням політичних домовленостей після зустрічі спецпосланця президента США Дональда Трампа Джона Коула з олександром лукашенком 11 вересня. За даними ВВС, цей крок став відповіддю на звільнення мінськом групи політичних в’язнів.

Білорусь прагне відновити зв'язки з ЄС після зближення зі США - Reuters17.10.25, 17:17 • 3109 переглядiв

OFAC також видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє транзакції, пов’язані з трьома урядовими літаками білорусі. У документі уточнюється, що послаблення стосується навіть випадків використання цих літаків лукашенком або компанією "Славкалий", які залишаються під американськими санкціями.

Литва знову призупиняла авіасполучення над Вільнюсом через повітряні кулі з боку білорусі31.10.25, 00:11 • 3337 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Білорусь
Міністерство фінансів США
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Литва
Сполучені Штати Америки