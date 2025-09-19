Стефанишина обсудила с Келлогом масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась сегодня со спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом. Среди прочего - обсудили масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США, передает УНН.

Разговаривали об итогах его недавнего визита в Украину и подготовке к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Обсудили инициативы, которые укрепят наше стратегическое партнерство, в частности масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США

путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

По словам Стефанишиной, Украина стремится к справедливому и прочному миру и последовательно поддерживает предложения Президента Трампа, чтобы разблокировать дипломатию и прекратить убийства, которые ежедневно вызывает российская агрессия.

Рада продолжать сотрудничество с генералом Келлогом и его командой в Вашингтоне, чтобы продвигать мир, закрепленный для будущих поколений гарантиями безопасности