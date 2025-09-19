Стефанишина обсудила с Келлогом масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США
Киев • УНН
Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась со спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом. Обсудили масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США, и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Разговаривали об итогах его недавнего визита в Украину и подготовке к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Обсудили инициативы, которые укрепят наше стратегическое партнерство, в частности масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США
По словам Стефанишиной, Украина стремится к справедливому и прочному миру и последовательно поддерживает предложения Президента Трампа, чтобы разблокировать дипломатию и прекратить убийства, которые ежедневно вызывает российская агрессия.
Рада продолжать сотрудничество с генералом Келлогом и его командой в Вашингтоне, чтобы продвигать мир, закрепленный для будущих поколений гарантиями безопасности
