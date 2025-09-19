Стефанишина обсудила с Келлогом масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США

$41.250.05
48.780.01
ukenru
17:23 • 2426 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 7450 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 11074 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 22127 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 18872 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 25320 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 35831 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 37784 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 55146 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 46034 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 21970 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 14995 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 23384 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 12297 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 11958 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 11978 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 22131 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 25321 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 55146 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 61563 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кит Келлог
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Эстония
Южная Корея
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 11077 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 11978 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 5194 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 12314 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 15007 просмотра
Актуальное
ТикТок
МиГ-31
СВИФТ
BM-30 Smerch
Spotify

Стефанишина обсудила с Келлогом масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась со спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом. Обсудили масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США, и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Стефанишина обсудила с Келлогом масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась сегодня со спецпредставителем Президента США генералом Китом Келлогом. Среди прочего - обсудили масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США, передает УНН.

Разговаривали об итогах его недавнего визита в Украину и подготовке к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Обсудили инициативы, которые укрепят наше стратегическое партнерство, в частности масштабное соглашение по дронам, которое Украина предложила США 

- отметила посол.

путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог19.09.25, 20:34 • 830 просмотров

По словам Стефанишиной, Украина стремится к справедливому и прочному миру и последовательно поддерживает предложения Президента Трампа, чтобы разблокировать дипломатию и прекратить убийства, которые ежедневно вызывает российская агрессия.

Рада продолжать сотрудничество с генералом Келлогом и его командой в Вашингтоне, чтобы продвигать мир, закрепленный для будущих поколений гарантиями безопасности 

- резюмировала посол Украины.

Играйте в долгую игру: Келлог заявил, что, возможно, Украине придется признать оккупированные территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть19.09.25, 20:33 • 778 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Кит Келлог
Вашингтон
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина