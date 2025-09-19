$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Стефанішина обговорила із Келлогом масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Посол України в США Ольга Стефанішина зустрілася зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Обговорили масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США, та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Стефанішина обговорила із Келлогом масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США

Посол України в США Ольга Стефанішина зустрілася сьогодні зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Серед іншого - обговорили масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США, передає УНН.

Розмовляли про підсумки його нещодавнього візиту до України та підготовку до 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня. Обговорили ініціативи, які зміцнять наше стратегічне партнерство, зокрема масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США 

- зауважила посол.

путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог19.09.25, 20:34 • 778 переглядiв

За словами Стефанішиної, Україна прагне справедливого і тривалого миру, і послідовно підтримує пропозиції Президента Трампа, щоб розблокувати дипломатію і припинити вбивства, які щодня спричиняє російська агресія.

Рада продовжувати співпрацю з генералом Келлогом і його командою у Вашингтоні, щоб просувати мир, закріплений для майбутніх поколінь гарантіями безпеки 

- резюмувала посол України.

Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути 19.09.25, 20:33 • 740 переглядiв

Антоніна Туманова

