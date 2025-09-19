Стефанішина обговорила із Келлогом масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США
Київ • УНН
Посол України в США Ольга Стефанішина зустрілася зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Обговорили масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США, та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
Посол України в США Ольга Стефанішина зустрілася сьогодні зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом. Серед іншого - обговорили масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США, передає УНН.
Розмовляли про підсумки його нещодавнього візиту до України та підготовку до 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня. Обговорили ініціативи, які зміцнять наше стратегічне партнерство, зокрема масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США
путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог19.09.25, 20:34 • 778 переглядiв
За словами Стефанішиної, Україна прагне справедливого і тривалого миру, і послідовно підтримує пропозиції Президента Трампа, щоб розблокувати дипломатію і припинити вбивства, які щодня спричиняє російська агресія.
Рада продовжувати співпрацю з генералом Келлогом і його командою у Вашингтоні, щоб просувати мир, закріплений для майбутніх поколінь гарантіями безпеки
Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути 19.09.25, 20:33 • 740 переглядiв