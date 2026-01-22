Келлог не исключает, что мир в Украине может наступить этим летом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 6294 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 12978 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 21349 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 36911 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 36612 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 59002 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32649 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 52993 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 52798 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21930 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 13559 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto05:06 • 10664 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 24277 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 11748 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto06:26 • 7006 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 58994 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 52984 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 51822 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 52791 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 65169 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 18800 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 16534 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 16995 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 51830 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 36073 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
The New York Times

Келлог не исключает, что мир в Украине может наступить этим летом

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Кит Келлог, экс-спецпосланник президента США, предполагает окончание войны рф против Украины до 24 августа. Он считает, что преимущество будет на стороне Украины после зимы.

Келлог не исключает, что мир в Украине может наступить этим летом

Бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог не исключает, что война рф против Украины может завершиться уже этим летом - до 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, о чем он заявил во время выступления на дискуссии на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Детали

"Я действительно верю, что если Украина переживет эту зиму, январь, февраль и начнет март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не на стороне россии", - сказал Келлог.

И я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом в стране наступит мир

- отметил Келлог.

Рютте: нам нужно сосредоточиться на Украине22.01.26, 11:00 • 1648 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кит Келлог
Давос
Соединённые Штаты
Украина