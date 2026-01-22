Келлог не исключает, что мир в Украине может наступить этим летом
Кит Келлог, экс-спецпосланник президента США, предполагает окончание войны рф против Украины до 24 августа. Он считает, что преимущество будет на стороне Украины после зимы.
Бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог не исключает, что война рф против Украины может завершиться уже этим летом - до 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, о чем он заявил во время выступления на дискуссии на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.
"Я действительно верю, что если Украина переживет эту зиму, январь, февраль и начнет март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не на стороне россии", - сказал Келлог.
И я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом в стране наступит мир
