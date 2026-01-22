Келлог не исключает, что мир в Украине может наступить этим летом

Бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог не исключает, что война рф против Украины может завершиться уже этим летом - до 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, о чем он заявил во время выступления на дискуссии на ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Детали

"Я действительно верю, что если Украина переживет эту зиму, январь, февраль и начнет март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не на стороне россии", - сказал Келлог.

И я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом в стране наступит мир - отметил Келлог.

