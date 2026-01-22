Келлог не виключає, що мир в Україні може настати цього літа
Київ • УНН
Кіт Келлог, екс-спецпосланець президента США, припускає закінчення війни рф проти України до 24 серпня. Він вважає, що перевага буде на боці України після зими.
Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог не виключає, що війна рф проти України може завершитися вже цього літа - до 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, про що він заявив під час виступу на дискусії на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.
Деталі
"Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий і почне березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не на боці росії", - сказав Келлог.
І я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа в країні настане мир
