Келлог не виключає, що мир в Україні може настати цього літа

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог не виключає, що війна рф проти України може завершитися вже цього літа - до 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, про що він заявив під час виступу на дискусії на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Деталі

"Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий і почне березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не на боці росії", - сказав Келлог.

І я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа в країні настане мир - зазначив Келлог.

