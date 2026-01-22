$43.180.08
07:31 • 6148 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 12811 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 21193 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 36748 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 36495 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 58817 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32591 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 52851 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 52677 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21918 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Келлог не виключає, що мир в Україні може настати цього літа

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Кіт Келлог, екс-спецпосланець президента США, припускає закінчення війни рф проти України до 24 серпня. Він вважає, що перевага буде на боці України після зими.

Келлог не виключає, що мир в Україні може настати цього літа

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог не виключає, що війна рф проти України може завершитися вже цього літа - до 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, про що він заявив під час виступу на дискусії на ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Деталі

"Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий і почне березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не на боці росії", - сказав Келлог. 

І я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа в країні настане мир

- зазначив Келлог.

Рютте: нам потрібно зосередитися на Україні22.01.26, 11:00 • 1610 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Кіт Келлог
Давос
Сполучені Штати Америки
Україна