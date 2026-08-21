Кит Келлог прибыл в Украину с визитом и посетил Одесский порт

Бывший специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину с визитом и посетил Одесский морской торговый порт, передает УНН.

Детали

Первый заместитель министра Сергей Деркач вместе с делегацией США во главе с бывшим специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом посетили Одесский морской порт.

Делегация осмотрела последствия российских атак на портовую инфраструктуру. Во время встречи обсудили безопасность судоходства, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.

"Для нас важно, что американские партнеры могут непосредственно увидеть, в каких условиях работают украинские порты. Несмотря на систематические российские атаки, мы продолжаем обеспечивать работу морского коридора. Наша задача — вместе с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и устойчивость украинской логистики", — отметил Деркач.

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Отдельный блок встречи — инвестиции и участие американского бизнеса в восстановлении Украины. Речь шла о конкретных проектах государственно-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также о возможностях Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения инвестиций в транспорт и логистику.