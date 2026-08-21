Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року