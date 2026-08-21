Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт

$44.610.0952.130.26
ukenru
12:56 • 68 перегляди
ВАКС арештував Максима Микитася із заставою у 30 млн гривень
Ексклюзив
11:54 • 7370 перегляди
“Два дні лікували водою”: родичі чоловіка, який помер у білоцерківській лікарні, переконані у лікарській халатності
08:31 • 18990 перегляди
Зеленський підтвердив ураження НПЗ у пермі і аеродрому "маринівка", пошкодження Су-34Video
Ексклюзив
07:28 • 20795 перегляди
Кабмін має створити міжвідомчу робочу групу для вирішення проблеми оподаткування авіалізингу - нардеп Крейденко
21 серпня, 05:20 • 20788 перегляди
рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупиненоPhoto
21 серпня, 02:02 • 20217 перегляди
Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ
21 серпня, 00:21 • 34295 перегляди
У Соломʼянському районі Києва завершили аварійні роботи після ворожої атакиPhoto
20 серпня, 18:57 • 40391 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
20 серпня, 18:39 • 34500 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
20 серпня, 17:33 • 30279 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+33°
1м/с
34%
746мм
Популярнi новини
Що святкують 21 серпня в Україні та світі21 серпня, 03:00 • 16082 перегляди
Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg21 серпня, 03:33 • 14534 перегляди
Через атаки рф чотири області частково без світла, споживання росте через спеку07:52 • 13288 перегляди
"Одіссея" Нолана обігнала "Дедпула і Росомаху" і стала найкасовішим фільмом із рейтингом R08:59 • 12343 перегляди
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року 09:44 • 15964 перегляди
Публікації
“Два дні лікували водою”: родичі чоловіка, який помер у білоцерківській лікарні, переконані у лікарській халатності
Ексклюзив
11:54 • 7380 перегляди
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року 09:44 • 16149 перегляди
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 118982 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 134572 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 114120 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Денис Шмигаль
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харківська область
Івано-Франківська область
Реклама
УНН Lite
"Одіссея" Нолана обігнала "Дедпула і Росомаху" і стала найкасовішим фільмом із рейтингом R08:59 • 12481 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 89949 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 109843 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 143347 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 145905 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
Фільм
Starlink
Опалення

Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Кіт Келлог і делегація США оглянули наслідки атак на Одеський порт. Обговорили безпеку судноплавства та інвестиції у відбудову.

Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський морський торговельний порт, передає УНН.

Деталі

Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з колишнім Спеціальним представником Президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом відвідали Одеський морський порт.

Делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Під час зустрічі обговорили безпеку судноплавства, роботу Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

"Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання — разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики", — зазначив Деркач.

Експорт зерна з України обвалився через ситуацію в Чорному морі: що сталося з морським коридором14.08.26, 16:08 • 5097 переглядiв

Додамо

Окремий блок зустрічі — інвестиції та участь американського бізнесу у відновленні України. Йшлося про конкретні проєкти публічно-приватного партнерства у портах, дорожній та залізничній інфраструктурі, а також можливості Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови для залучення інвестицій у транспорт і логістику.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса