Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт
Київ • УНН
Кіт Келлог і делегація США оглянули наслідки атак на Одеський порт. Обговорили безпеку судноплавства та інвестиції у відбудову.
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський морський торговельний порт, передає УНН.
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Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з колишнім Спеціальним представником Президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом відвідали Одеський морський порт.
Делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Під час зустрічі обговорили безпеку судноплавства, роботу Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.
"Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання — разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики", — зазначив Деркач.
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Окремий блок зустрічі — інвестиції та участь американського бізнесу у відновленні України. Йшлося про конкретні проєкти публічно-приватного партнерства у портах, дорожній та залізничній інфраструктурі, а також можливості Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови для залучення інвестицій у транспорт і логістику.