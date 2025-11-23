"Мы находимся примерно на последних двух метрах": Келлог о мирном плане США

Спецпредставитель президента США Кит Келлог положительно оценил мирный план США, отметив, что это рабочий документ, который будет дорабатываться всю неделю Дня благодарения, чтобы прийти к конечному результату. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News, передает УНН.

Надо отдать президенту Трампу полную должное. Это война, которую он унаследовал. Она не началась при нем, но он довел ее до того момента, который в армии мы всегда называем последними 10 метрами до цели - они всегда самые трудные. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти там. И 28-пунктовый мирный план, который был предложен, - это рабочий документ, то есть он будет дорабатываться всю неделю Дня благодарения, чтобы мы могли прийти к конечному результату

По его словам, нужно "внести дополнительные документы, вероятно, приложение. Это будут гарантии безопасности".

И я недавно разговаривал с Джаредом Кушнером. И я думаю, что мы включим это в план. Но это - как бы рамка. Там есть 28 позиций, которые, если вы их прочитаете, действительно показывают, насколько важны слова. Потому что слова имеют значение. Если вы посмотрите на то, что говорил Сантьяна в прошлом: те, кто забывает историю, обречены повторять ее. Мы не хотим, чтобы история повторилась. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим возвращения Минска-1 или Минска-2. Соединенные Штаты станут частью гарантирующей стороны в этом. И когда вы говорите с украинцами - а я говорил с ними буквально сегодня утром - они действительно доверяют американцам. Они действительно доверяют