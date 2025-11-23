"Мы находимся примерно на последних двух метрах": Келлог о мирном плане США

$42.150.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
09:30 • 7314 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 31974 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 59179 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 44828 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 27740 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 26389 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 21750 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23309 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28415 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 43812 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
98%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и США - The Economist23 ноября, 00:44 • 16585 просмотра
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 7082 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo05:10 • 10919 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 38433 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 5444 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 7314 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 85634 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 63843 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 69421 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 76077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 22115 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 31444 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 34270 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 85634 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 53475 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Вашингтон Пост
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

"Мы находимся примерно на последних двух метрах": Келлог о мирном плане США

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог положительно оценил мирный план, назвав его рабочим документом. Он будет дорабатываться всю неделю Дня благодарения для достижения конечного результата.

"Мы находимся примерно на последних двух метрах": Келлог о мирном плане США

Спецпредставитель президента США Кит Келлог положительно оценил мирный план США, отметив, что это рабочий документ, который будет дорабатываться всю неделю Дня благодарения, чтобы прийти к конечному результату. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Надо отдать президенту Трампу полную должное. Это война, которую он унаследовал. Она не началась при нем, но он довел ее до того момента, который в армии мы всегда называем последними 10 метрами до цели - они всегда самые трудные. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти там. И 28-пунктовый мирный план, который был предложен, - это рабочий документ, то есть он будет дорабатываться всю неделю Дня благодарения, чтобы мы могли прийти к конечному результату

- сказал Келлог.

По его словам, нужно "внести дополнительные документы, вероятно, приложение. Это будут гарантии безопасности".

И я недавно разговаривал с Джаредом Кушнером. И я думаю, что мы включим это в план. Но это - как бы рамка. Там есть 28 позиций, которые, если вы их прочитаете, действительно показывают, насколько важны слова. Потому что слова имеют значение. Если вы посмотрите на то, что говорил Сантьяна в прошлом: те, кто забывает историю, обречены повторять ее. Мы не хотим, чтобы история повторилась. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим возвращения Минска-1 или Минска-2. Соединенные Штаты станут частью гарантирующей стороны в этом. И когда вы говорите с украинцами - а я говорил с ними буквально сегодня утром - они действительно доверяют американцам. Они действительно доверяют

- добавил Келлог.

Он подчеркнул, что европейцы тоже участвуют, чтобы помочь США, но, по его словам, "это их регион, и им тоже придется взять на себя часть ответственности за это мирное соглашение, как и американцам".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Кит Келлог
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты