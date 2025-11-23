"Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах": Келлог про мирний план США

Спецпредставник президента США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план США, зазначивши, що це робочий документ, який буде доопрацьовуватися весь тиждень Дня подяки, щоб прийти до кінцевого результату. Про це Келлог заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Треба віддати президенту Трампу повну належну шану. Це війна, яку він успадкував. Вона не почалася за нього, але він довів її до того моменту, який в армії ми завжди називаємо останніми 10 метрами до мети - вони завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там. І 28-пунктовий мирний план, який був запропонований, - це робочий документ, тобто він буде доопрацьовуватися весь тиждень Дня подяки, щоб ми могли прийти до кінцевого результату

За його словами, потрібно "внести додаткові документи, ймовірно, додаток. Це будуть гарантії безпеки".

І я нещодавно розмовляв з Джаредом Кушнером. І я думаю, що ми включимо це в план. Але це - як би рамка. Там є 28 позицій, які, якщо ви їх прочитаєте, дійсно показують, наскільки важливі слова. Тому що слова мають значення. Якщо ви подивитеся на те, що говорив Сантьяна в минулому: ті, хто забуває історію, приречені повторювати її. Ми не хочемо, щоб історія повторилася. Ми не хочемо повернення Будапештського меморандуму. Ми не хочемо повернення Мінська-1 або Мінська-2. Сполучені Штати стануть частиною гарантуючої сторони в цьому. І коли ви говорите з українцями - а я говорив з ними буквально сьогодні вранці - вони дійсно довіряють американцям. Вони дійсно довіряють