Ексклюзив
09:30 • 4582 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 30685 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 58249 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 43952 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 27092 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 26190 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 21599 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 23263 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 28388 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 43775 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
"Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах": Келлог про мирний план США

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план, назвавши його робочим документом. Він буде доопрацьовуватися весь тиждень Дня подяки для досягнення кінцевого результату.

"Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах": Келлог про мирний план США

Спецпредставник президента США Кіт Келлог позитивно оцінив мирний план США, зазначивши, що це робочий документ, який буде доопрацьовуватися весь тиждень Дня подяки, щоб прийти до кінцевого результату. Про це Келлог заявив в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Треба віддати президенту Трампу повну належну шану. Це війна, яку він успадкував. Вона не почалася за нього, але він довів її до того моменту, який в армії ми завжди називаємо останніми 10 метрами до мети - вони завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там. І 28-пунктовий мирний план, який був запропонований, - це робочий документ, тобто він буде доопрацьовуватися весь тиждень Дня подяки, щоб ми могли прийти до кінцевого результату

- сказав Келлог.

За його словами, потрібно "внести додаткові документи, ймовірно, додаток. Це будуть гарантії безпеки".

І я нещодавно розмовляв з Джаредом Кушнером. І я думаю, що ми включимо це в план. Але це - як би рамка. Там є 28 позицій, які, якщо ви їх прочитаєте, дійсно показують, наскільки важливі слова. Тому що слова мають значення. Якщо ви подивитеся на те, що говорив Сантьяна в минулому: ті, хто забуває історію, приречені повторювати її. Ми не хочемо, щоб історія повторилася. Ми не хочемо повернення Будапештського меморандуму. Ми не хочемо повернення Мінська-1 або Мінська-2. Сполучені Штати стануть частиною гарантуючої сторони в цьому. І коли ви говорите з українцями - а я говорив з ними буквально сьогодні вранці - вони дійсно довіряють американцям. Вони дійсно довіряють

- додав Келлог.

Він наголосив, що європейці теж беруть участь, щоб допомогти США, але, за його словами, "це їхній регіон, і їм теж доведеться взяти на себе частину відповідальності за цю мирну угоду, як і американцям".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поточний мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Павло Башинський

