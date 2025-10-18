США получат определенные типы украинских дронов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что США получат определенные типы украинских беспилотников. Это происходит на фоне подготовки соглашения между Украиной и США о производстве и поставках дронов.
Наши команды будут работать по дронам. Я не хочу углубляться в этот вопрос, но перед моим приездом наша команда находилась здесь… мы готовы к предложению, наша команда работает. Я думаю, что США будут иметь какой-то тип дронов
Напомним
25 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом, во время которой обсудили подготовку к подписанию соглашения между Украиной и США о производстве и поставках беспилотников.