Украина и США провели переговоры по соглашению о покупке и производстве дронов
Киев • УНН
Техническая делегация Минобороны Украины провела переговоры с США по соглашению о покупке и производстве дронов, анонсированному Президентом Зеленским. Договор предусматривает закупку украинских дронов в течение 5 лет и возможность совместного производства, а также обсуждались поставки вооружения США по механизму PURL.
Техническая делегация Минобороны Украины провела переговоры с США по соглашению о покупке и производстве дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Делегация Министерства обороны Украины по поручению Президента Украины обсудила с США технические детали по соглашению "Drone Deal". Главной целью визита украинских представителей стало обсуждение с командами США покупки дронов украинского производства и их эффективного использования
Украинская сторона представила свои наработки по предложениям конкретных моделей, их эффективность и условия применения. Команда Минобороны провела встречу с представителями всех родов и видов войск США, на которой обсудили потребности американской армии в украинских дронах.
Отмечается, что американская команда отметила экспертизу Украины в развитии дроновой отрасли – производстве не только БПЛА, но и морских дронов и наземных роботизированных комплексов.
Переговоры технических команд стали подготовительным этапом к подписанию соглашения "Drone Deal", которое ранее анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский. Договор касается покупки украинских дронов в течение действия 5-летнего соглашения. Кроме того, закладывается возможность совместного производства ряда украинских образцов.
Отдельно украинская и американские команды обсудили поставки Украине вооружения США благодаря механизму PURL. Ключевым стал вопрос планов поставок на 2026 год и возможность увеличения объемов поставок.
Секретарь СНБО Рустем Умеров в Facebook также поделился деталями переговоров с США.
Умеров сообщил, что реализация соглашения по покупке украинских дронов предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств.
Украинская делегация провела ряд встреч с должностными лицами Пентагона, Конгресса, военными всех родов и видов войск США, в ходе которых обсудили возможность углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной мощности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ
Он подчеркнул, что Украина сегодня является мировым лидером в дроновых технологиях, и опыт вызывает высокий интерес среди союзников.
"Речь идет не только о воздушных системах, но и о морских дронах и наземных роботизированных комплексах, в разработке и применении которых Украина имеет уникальный практический опыт" - написал Умеров.
