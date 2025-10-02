Україна та США провели перемовини щодо угоди про купівлю та виробництво дронів

Технічна делегація Міноборони України провела перемовини зі США щодо угоди про купівлю та виробництво дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Делегація Міністерства оборони України за дорученням Президента України обговорила зі США технічні деталі щодо угоди "Drone Deal". Головною метою візиту українських представників стало обговорення з командами США купівлі дронів українського виробництва та їх ефективного використання

Українська сторона презентувала свої напрацювання щодо пропозицій конкретних моделей, їх ефективність та умови застосування. Команда Міноборони провела зустріч з представниками всіх родів та видів військ США, на якій обговорили потреби американської армії в українських дронах.

Зазначається, що американська команда відзначила експертизу України у розбудові дронової галузі – виробництві не лише БПЛА, а й морських дронів та наземних роботизованих комплексів.

Переговори технічних команд стали підготовчим етапом до підписання угоди "Drone Deal", яку раніше анонсував Президент України Володимир Зеленський. Договір стосується купівлі українських дронів протягом дії 5-річної угоди. Крім того, закладається можливість спільного виробництва низки українських зразків.

Окремо українська та американські команди обговорили постачання Україні озброєння США завдяки механізму PURL. Ключовим стало питання планів поставок на 2026 рік та можливість збільшення обсягів постачання.

Шмигаль і Келлог обговорили угоду між США та Україною щодо виробництва дронів

Секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook також поділився деталями переговорів із США.

Умєров повідомив, що реалізація угоди з купівлі українських дронів передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв.

Українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими всіх родів та видів військ США, під час яких обговорили можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ