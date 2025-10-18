США отримають певні типи українських дронів - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що США отримають певні типи українських безпілотників. Це відбувається на фоні підготовки угоди між Україною та США про виробництво й постачання дронів.
Наші команди працюватимуть стосовно дронів. Я не хочу заглиблюватися у це питання, але перед моїм приїздом, наша команда перебувала тут… ми готові до пропозиції, наша команда працює. Я думаю, що США матимуть якийсь тип дронів
Нагадаємо
25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, під час якої обговорили підготовку до підписання угоди між Україною та США про виробництво й постачання безпілотників.