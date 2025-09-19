В кремле заявили, что Трамп "достаточно эмоционально" относится к теме войны в Украине
Киев • УНН
Как отметил пресс-секретарь российского диктатора, Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что президент США Дональд Трамп "достаточно эмоционально" относится к теме войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно
Ранее УНН писал, что Дональд Трамп считал, что его хорошие отношения с владимиром путиным помогут урегулировать конфликт, но путин его подвел. Американский лидер надеялся на легкое решение проблемы.
В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что путин считает себя победителем в войне против Украины, поэтому не соглашается на мир. Трамп раздражен путиным, который провоцировал его.