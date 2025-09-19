У кремлі заявили, що Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні

$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 5306 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 10081 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
12:05 • 20742 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 17934 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 24586 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 35513 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 36987 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 54656 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45860 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків 19 вересня, 08:27
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні 19 вересня, 10:27
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 20742 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 24586 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 54656 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення? 18 вересня, 11:39
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Естонія
Південна Корея
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

У кремлі заявили, що Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Як зазначив речник російського диктатора, Сполучені Штати та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню.

У кремлі заявили, що Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Ми виходимо з того, що Сполучені Штати та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню. Тому, звісно, ​​президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло 

- цитують ЗМІ слова пєскова.

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп вважав, що його добрі стосунки з володимиром путіним допоможуть врегулювати конфлікт, але путін його підвів. Американський лідер сподівався на легке розв'язання проблеми.

Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. Трамп роздратований путіним, який провокував його.

Альона Уткіна

Політика
Володимир Путін
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна