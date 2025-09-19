У кремлі заявили, що Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні
Київ • УНН
Як зазначив речник російського диктатора, Сполучені Штати та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню.
Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Ми виходимо з того, що Сполучені Штати та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір далі докладати зусиль до того, щоб сприяти українському врегулюванню. Тому, звісно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло
Раніше УНН писав, що Дональд Трамп вважав, що його добрі стосунки з володимиром путіним допоможуть врегулювати конфлікт, але путін його підвів. Американський лідер сподівався на легке розв'язання проблеми.
Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. Трамп роздратований путіним, який провокував його.