Усик раскрыл подробности знакомства с Дональдом Трампом в Белом доме
Киев • УНН
Чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Украинец поблагодарил за теплый прием и опубликовал новые фото.
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в соцсети Telegram поделился впечатлениями после посещения Белого дома и знакомства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.
Детали
Спортсмен также обнародовал еще одно фото в компании с Трампом, бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом и своей женой.
Для меня было честью побывать в Белом доме и лично познакомиться с Дональдом Трампом. Очень благодарен за возможность общения и личного разговора!
Он поблагодарил Трампа "за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием" и отметил, что "спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры".
Напомним
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в пятницу, 12 июня, встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом.