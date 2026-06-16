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Усик раскрыл подробности знакомства с Дональдом Трампом в Белом доме

Киев • УНН

 • 2460 просмотра

Чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Украинец поблагодарил за теплый прием и опубликовал новые фото.

Усик раскрыл подробности знакомства с Дональдом Трампом в Белом доме

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в соцсети Telegram поделился впечатлениями после посещения Белого дома и знакомства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.

Детали

Спортсмен также обнародовал еще одно фото в компании с Трампом, бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом и своей женой.

Для меня было честью побывать в Белом доме и лично познакомиться с Дональдом Трампом. Очень благодарен за возможность общения и личного разговора!

- прокомментировал Усик фотографию.

Он поблагодарил Трампа "за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием" и отметил, что "спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры".

Напомним

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в пятницу, 12 июня, встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом.

Усик посетил Пентагон12.06.26, 16:12 • 7020 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Кит Келлог
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