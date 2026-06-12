Усик посетил Пентагон
Киев • УНН
Александр Усик вместе с директором команды посетил Пентагон в Вашингтоне.
Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелой весовой категории Александр Усик (25-0, 16 КО) посетил Пентагон вместе с Сергеем Лапиным - директором команды украинца. Об этом Усик рассказал в Instagram, передает УНН.
"Pentagon, Washington, D.C., USA", - подписал пост Усик, опубликовав соответствующие фото.
Также Усик выложил stories из коридоров Пентагона.
Приехали в Пентагон, а тут какая-то атака. На Пентагон тревога. И надо эвакуироваться. Что происходит?
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Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, также посетил Пентагон.
Сегодня, вместе с Усиком, мы имели возможность посетить Пентагон. Это была честь быть здесь и ощутить такое знаковое место лично. Особая благодарность за теплый прием и гостеприимство
Отметим, в воскресенье, 14 июня, в Белом доме состоится турнир UFC.
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Дополнение
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабайела, иначе рискует остаться без пояса.
Ранее Кабайел в соцсетях уже вызвал Усика на бой.
Пока Кабайел готовится к возможному будущему поединку, Усик проводит время, играя в компьютерные игры.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. В Instagram боксер выложил видео с лошадью на ринге и призвал "pushing the horses".