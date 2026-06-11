Несколько этажей Пентагона заблокировали и эвакуировали из-за «инцидента с опасными материалами» — СМИ

В связи с "инцидентом с опасными материалами" несколько этажей и коридоров Пентагона были заблокированы, а другие эвакуированы. Об этом CNN сообщили три источника, знакомых с ситуацией, и местная пожарная служба, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы внутри Пентагона "обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требует принятия мер предосторожности до определения ее значимости".

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ о размещении в укрытии в пострадавшем районе", — сказал Парнелл. "Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку тем, кто находится в здании".

По словам представителя Агентства по защите сил Пентагона, капитана Джейми Джилл, группа реагирования на инциденты с опасными материалами работает при содействии пожарной службы округа Арлингтон. В сообщении в социальных сетях от пожарной охраны и скорой помощи Арлингтона говорится, что группа реагирования на инциденты с опасными материалами пожарной службы округа Арлингтон работает в Пентагоне "во время инцидента с опасными материалами".

В сообщении, разосланном службой безопасности Пентагона, говорилось об обнаружении "проблемы с качеством воздуха" и необходимости проведения дополнительных анализов.

"Дополнительные анализы могут занять от одного до двух часов. Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку людям, находящимся в здании, в случае необходимости. Вы можете наблюдать за действиями сотрудников различных ведомств и мерами предосторожности, проводимыми во внутреннем дворе. Пожалуйста, не интерпретируйте эти действия как нечто, требующее вмешательства", — говорится в сообщении.

По словам двух источников, второй-пятый этажи в коридорах с четвертого по седьмой крупного комплекса Пентагона были закрыты. Третий источник сообщил CNN, что полицейские в здании носят противогазы и полную химическую защиту.