оккупанты пытаются информационно давить на ООН

Россияне пытаются оказать информационное давление на Организацию Объединенных Наций (ООН), чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Россияне через своих марионеток пытаются оказать давление на ООН, чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Так, от имени Владимира Сальдо заявили о якобы передаче в ООН документов относительно "легитимности" аннексии Херсонщины. Кремль в то же время обвиняет ООН в "игнорировании доказательств" - говорится в сообщении.

"Все эти документы не имеют никакой юридической силы и являются такими же фейковыми, как и сам Сальдо - марионетка, которая прячется в Крыму и давно не контролирует ничего на Херсонщине", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия готовилась провести новый этап псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, включая электронное голосование в Севастополе.

Россия планирует легитимизировать оккупацию через выборы в Госдуму в 2026 году. На ТОТ уже сформированы избирательные округа, чтобы завести в Госдуму РФ 11 депутатов.

Меджлис сделал заявление о недопустимости признания Крыма российским