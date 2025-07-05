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оккупанты пытаются информационно давить на ООН

Киев • УНН

 • 65 просмотра

Россия пытается легализовать фейковые «референдумы» на оккупированных территориях через давление на ООН. От имени Сальдо переданы документы о «легитимности» аннексии Херсонщины, которые ЦНС считает недействительными.

оккупанты пытаются информационно давить на ООН

Россияне пытаются оказать информационное давление на Организацию Объединенных Наций (ООН), чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Россияне через своих марионеток пытаются оказать давление на ООН, чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Так, от имени Владимира Сальдо заявили о якобы передаче в ООН документов относительно "легитимности" аннексии Херсонщины. Кремль в то же время обвиняет ООН в "игнорировании доказательств"

- говорится в сообщении.

"Все эти документы не имеют никакой юридической силы и являются такими же фейковыми, как и сам Сальдо - марионетка, которая прячется в Крыму и давно не контролирует ничего на Херсонщине", - добавили в ЦНС.

Напомним

Россия готовилась провести новый этап псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, включая электронное голосование в Севастополе.

Россия планирует легитимизировать оккупацию через выборы в Госдуму в 2026 году. На ТОТ уже сформированы избирательные округа, чтобы завести в Госдуму РФ 11 депутатов.

Меджлис сделал заявление о недопустимости признания Крыма российским24.04.25, 18:40 • 11719 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Организация Объединенных Наций
Херсонская область
Крым
Севастополь
Tesla
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