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У РНБО заявили, що рф готує нову спробу легітимізації окупованих територій України

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

росія планує легітимізувати окупацію через вибори до держдуми у 2026 році. На ТОТ вже сформовано виборчі округи, щоб завести до держдуми рф 11 депутатів.

У РНБО заявили, що рф готує нову спробу легітимізації окупованих територій України

росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до держдуми у 2026 році, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

За даними Центру, на фоні вимог із боку кремля щодо міжнародного визнання окупованих територій частиною рф, російська цвк сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ:

  • у Донецькій області – три округи;
    • у Луганській області – два округи;
      • у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.

        У 2026 році кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої росії.

        Створення "виборчих округів" на ТОТ — стандартна практика рф. Після окупації Криму у 2014 році росія утворила там 4 округи для виборів до держдуми у 2016 та 2021 роках. Україна не визнала ці "вибори" через проведення їх на окупованих територіях і масові фальсифікації 

        - йдеться у повідомленні.

        У Центрі нагадали, що у березні 2024 року росія вже проводила так звані "вибори" президента рф на ТОТ, прагнучи легалізувати окупацію через сфальсифіковані результати на користь путіна.

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