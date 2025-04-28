У РНБО заявили, що рф готує нову спробу легітимізації окупованих територій України
Київ • УНН
росія планує легітимізувати окупацію через вибори до держдуми у 2026 році. На ТОТ вже сформовано виборчі округи, щоб завести до держдуми рф 11 депутатів.
росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до держдуми у 2026 році, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
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За даними Центру, на фоні вимог із боку кремля щодо міжнародного визнання окупованих територій частиною рф, російська цвк сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ:
- у Донецькій області – три округи;
- у Луганській області – два округи;
- у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.
У 2026 році кремль планує завести до держдуми 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої росії.
Створення "виборчих округів" на ТОТ — стандартна практика рф. Після окупації Криму у 2014 році росія утворила там 4 округи для виборів до держдуми у 2016 та 2021 роках. Україна не визнала ці "вибори" через проведення їх на окупованих територіях і масові фальсифікації
У Центрі нагадали, що у березні 2024 року росія вже проводила так звані "вибори" президента рф на ТОТ, прагнучи легалізувати окупацію через сфальсифіковані результати на користь путіна.
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