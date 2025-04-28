В СНБО заявили, что рф готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины
Киев • УНН
россия планирует легитимизировать оккупацию через выборы в госдуму в 2026 году. На ВОТ уже сформированы избирательные округа, чтобы завести в госдуму рф 11 депутатов.
россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в госдуму в 2026 году, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
По данным Центра, на фоне требований со стороны кремля о международном признании оккупированных территорий частью рф, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ВОТ:
- в Донецкой области – три округа;
- в Луганской области – два округа;
- в Запорожской и Херсонской областях – по одному.
В 2026 году кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой россии.
Создание "избирательных округов" на ВОТ — стандартная практика рф. После оккупации Крыма в 2014 году россия создала там 4 округа для выборов в госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти "выборы" из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций
В Центре напомнили, что в марте 2024 года россия уже проводила так называемые "выборы" президента рф на ВОТ, стремясь легализовать оккупацию через сфальсифицированные результаты в пользу путина.
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