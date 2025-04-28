В СНБО заявили, что рф готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины

россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в госдуму в 2026 году, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным Центра, на фоне требований со стороны кремля о международном признании оккупированных территорий частью рф, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ВОТ:

В 2026 году кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой россии.

Создание "избирательных округов" на ВОТ — стандартная практика рф. После оккупации Крыма в 2014 году россия создала там 4 округа для выборов в госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти "выборы" из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций