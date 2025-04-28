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В СНБО заявили, что рф готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины

Киев • УНН

 • 2070 просмотра

россия планирует легитимизировать оккупацию через выборы в госдуму в 2026 году. На ВОТ уже сформированы избирательные округа, чтобы завести в госдуму рф 11 депутатов.

В СНБО заявили, что рф готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины

россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в госдуму в 2026 году, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

По данным Центра, на фоне требований со стороны кремля о международном признании оккупированных территорий частью рф, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ВОТ:

  • в Донецкой области – три округа;
    • в Луганской области – два округа;
      • в Запорожской и Херсонской областях – по одному.

        В 2026 году кремль планирует завести в госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой россии.

        Создание "избирательных округов" на ВОТ — стандартная практика рф. После оккупации Крыма в 2014 году россия создала там 4 округа для выборов в госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти "выборы" из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций 

        - говорится в сообщении.

        В Центре напомнили, что в марте 2024 года россия уже проводила так называемые "выборы" президента рф на ВОТ, стремясь легализовать оккупацию через сфальсифицированные результаты в пользу путина.

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        Антонина Туманова

        Антонина Туманова

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