Оккупанты заставляют школьников на ВОТ Украины подписываться на пропагандистские журналы - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне заставляют школьников принудительно выписывать пропагандистские журналы - в частности, издание "журнал первых", которое является продуктом кремлевского молодежного движения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

▪️ Отмечается, что в ряде школ ВОТ Херсонщины приобретение издания стало обязательным для старшеклассников.

Журнал распространяется и в библиотеках захваченных школ. Его содержание - сплошная пропаганда без всякой художественной ценности - отмечают в ЦНС.

Там констатируют, что враг превращает школы в очаги идеологической обработки.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские инструкторы проводят специальные курсы, на которых учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их учат собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.

Россияне провели обучение пропагандистов на ВОТ Украины - ЦНС