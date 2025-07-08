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Оккупанты заставляют школьников на ВОТ Украины подписываться на пропагандистские журналы - ЦНС

Киев • УНН

 • 90 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают школьников подписываться на пропагандистские издания, в частности "журнал первых". Это издание, продукт кремлевского молодежного движения, стало обязательным для старшеклассников на Херсонщине.

Оккупанты заставляют школьников на ВОТ Украины подписываться на пропагандистские журналы - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне заставляют школьников принудительно выписывать пропагандистские журналы - в частности, издание "журнал первых", которое является продуктом кремлевского молодежного движения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

▪️ Отмечается, что в ряде школ ВОТ Херсонщины приобретение издания стало обязательным для старшеклассников.

Журнал распространяется и в библиотеках захваченных школ. Его содержание - сплошная пропаганда без всякой художественной ценности

- отмечают в ЦНС.

Там констатируют, что враг превращает школы в очаги идеологической обработки.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские инструкторы проводят специальные курсы, на которых учат распознавать "нелояльных жителей" и составлять доносы.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их учат собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.

Россияне провели обучение пропагандистов на ВОТ Украины - ЦНС06.07.25, 07:44 • 1728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Херсонская область
Украина
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