Протезы для российской армии – руками украинских студентов
Киев • УНН
Оккупанты в Луганской области принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.
Оккупанты сгоняют студентов профильных училищ Луганщины на принудительную практику на местный протезный завод. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Из-за путинских амбиций русскоязычное население россии стремительно сокращается. Те, кто возвращаются с войны - часто без конечностей. Чтобы покрыть потребности в протезах для "сво", оккупанты пытаются нарастить производство - за счет украинской молодежи
Отмечается, что на временно оккупированных территориях Украины не хватает рабочей силы, поэтому оккупационная администрация использует учащихся училищ как дешевую, фактически принудительную рабочую силу.
Напомним
россияне запустили программу "госстарт" для молодежи от 18 лет на временно оккупированных территориях Украины, чтобы привлечь их к работе в оккупационных администрациях. Участие могут принять совершеннолетние без образования и опыта, но желающих нет.
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