Окупанти передають вилучену в українців зброю на потреби своєї армії - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України у місцевих жителів масово вилучають зброю для подальшого використання російськими військовими. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На ТОТ бойовики "росгвардії" масово вилучають у цивільних гладкоствольну зброю, здебільшого 12 калібру. Після цього її передають загарбникам - для боротьби з дронами ЗСУ - йдеться у дописі.

Зазначається, що нещодавно понад 240 одиниць зброї, відібраної у мешканців, було передано російській армії.

"Українцям на ТОТ радимо не зберігати зброю вдома - ховайте її в схронах. Не віддавайте те, що може знадобитися у вирішальний момент", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

На ТОТ російські загарбники виховують нове покоління операторів дронів - ЦНС