Окупанти передають вилучену в українців зброю на потреби своєї армії - ЦНС

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
19:40 • 12979 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 65977 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 102418 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 62950 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 97115 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 63527 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 111176 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 75992 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 103075 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 77175 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
67%
745мм
Популярнi новини
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 13992 перегляди
Кіберкорпус ГУР паралізував роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території росії - джерело15 липня, 14:43 • 9480 перегляди
Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт15 липня, 15:43 • 19920 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 22871 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?18:14 • 13040 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську19:40 • 12982 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?18:14 • 13080 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 22900 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 65984 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 102424 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 14020 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 34916 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 67421 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 72736 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 75563 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Мі-8
Instagram
Airbus A320 серії

Окупанти передають вилучену в українців зброю на потреби своєї армії - ЦНС

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

На тимчасово окупованих територіях російські військові масово вилучають гладкоствольну зброю у цивільних. Понад 240 одиниць вже передано загарбникам для використання проти дронів ЗСУ.

Окупанти передають вилучену в українців зброю на потреби своєї армії - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України у місцевих жителів масово вилучають зброю для подальшого використання російськими військовими. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На ТОТ бойовики "росгвардії" масово вилучають у цивільних гладкоствольну зброю, здебільшого 12 калібру. Після цього її передають загарбникам - для боротьби з дронами ЗСУ

- йдеться у дописі.

Зазначається, що нещодавно понад 240 одиниць зброї, відібраної у мешканців, було передано російській армії.

"Українцям на ТОТ радимо не зберігати зброю вдома - ховайте її в схронах. Не віддавайте те, що може знадобитися у вирішальний момент", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

Окупанти на Луганщині примушують студентів профільних училищ до практики на місцевому протезному заводі. Це пов'язано з потребою у протезах для російських військових, які повертаються з війни без кінцівок.

На ТОТ російські загарбники виховують нове покоління операторів дронів - ЦНС01.07.25, 19:26 • 2614 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Луганська область
Збройні сили України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9