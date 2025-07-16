Оккупанты передают изъятое у украинцев оружие на нужды своей армии - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины у местных жителей массово изымают оружие для дальнейшего использования российскими военными. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На ВОТ боевики "росгвардии" массово изымают у гражданских гладкоствольное оружие, в основном 12 калибра. После этого его передают захватчикам - для борьбы с дронами ВСУ - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно более 240 единиц оружия, отобранного у жителей, было передано российской армии.

"Украинцам на ВОТ советуем не хранить оружие дома - прячьте его в схронах. Не отдавайте то, что может понадобиться в решающий момент", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупанты на Луганщине принуждают студентов профильных училищ к практике на местном протезном заводе. Это связано с потребностью в протезах для российских военных, которые возвращаются с войны без конечностей.

На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС