россияне грабят историю под видом археологии
Киев • УНН
российские «археологи» незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные «экспедиции» готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.
На временно оккупированных территориях Крыма российские "археологи" незаконно проводят раскопки с целью похищения артефактов и фальсификации истории. Похожие "экспедиции" готовятся и на временно оккупированной Херсонщине. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на временно оккупированных территориях российские "археологи" начали раскопки в Мангуп-Кале (Бахчисарайский район), не имея никакого юридического права.
Их цель — не наука, а грабеж: вывоз артефактов в РФ и переписывание истории
По данным ЦНС, ожидается прибытие российских "экспедиций" и на ВО Херсонщины.
"Их задача — фальсифицировать исторические факты, чтобы создать "доказательства" о якобы исторической принадлежности этих земель к РФ. Это не исследования - это попытка присвоить наше прошлое так же, как они пытаются захватить будущее", - сообщает Центр нацсопротивления.
Напомним
российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. Центр национального сопротивления расценивает это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными.
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