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россияне грабят историю под видом археологии

Киев • УНН

 • 42 просмотра

российские «археологи» незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные «экспедиции» готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.

россияне грабят историю под видом археологии

На временно оккупированных территориях Крыма российские "археологи" незаконно проводят раскопки с целью похищения артефактов и фальсификации истории. Похожие "экспедиции" готовятся и на временно оккупированной Херсонщине. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.    

Детали

Отмечается, что на временно оккупированных территориях российские "археологи" начали раскопки в Мангуп-Кале (Бахчисарайский район), не имея никакого юридического права.

Их цель — не наука, а грабеж: вывоз артефактов в РФ и переписывание истории

- говорится в сообщении.

По данным ЦНС, ожидается прибытие российских "экспедиций" и на ВО Херсонщины.

"Их задача — фальсифицировать исторические факты, чтобы создать "доказательства" о якобы исторической принадлежности этих земель к РФ. Это не исследования - это попытка присвоить наше прошлое так же, как они пытаются захватить будущее", - сообщает Центр нацсопротивления.

Напомним

российские оккупанты утвердили перечень предприятий Луганщины для "приватизации", включая государственные шахты и заброшенные объекты. Центр национального сопротивления расценивает это как грабеж, поскольку все "документы о собственности" являются юридически ничтожными. 

Оккупанты массово изымают телевизионное оборудование на захваченных территориях - ЦНС22.07.25, 01:58 • 3768 просмотров

Вита Зеленецкая

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