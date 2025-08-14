россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 10891 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 35483 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 24886 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 24237 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 24696 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 29629 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 40046 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42028 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40773 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42852 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 28299 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 26506 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 28692 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 23612 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 9274 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 6362 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 31121 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 53202 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 106236 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 122426 просмотра
россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС

Киев • УНН

 • 392 просмотра

российские захватчики вывезли 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая с временно оккупированных территорий Украины. ЦНС отмечает, что это является военным преступлением и масштабным мародерством.

россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС

Захватчики вывезли с временно оккупированных украинских территорий 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты продолжают грабить украинские земли. Из временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей в Россию уже вывезено около 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая

- говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении подчеркнули, что российская пропаганда признает вывоз этого зерна, и отметили, что такие действия являются военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права, поскольку Россия превращает продовольствие ВОТ в военный трофей и инструмент давления.

На самом деле речь идет о масштабном мародерстве, контроле над агропредприятиями и блокировании доступа фермеров к собственной продукции

- добавили в ЦНС.

Россияне заставляют украинских фермеров сдавать зерно в резервы РФ - ЦНС20.06.25, 21:11 • 3705 просмотров

Ольга Розгон

ВойнаАгроновости
Украина