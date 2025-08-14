россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС

Захватчики вывезли с временно оккупированных украинских территорий 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты продолжают грабить украинские земли. Из временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей в Россию уже вывезено около 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении подчеркнули, что российская пропаганда признает вывоз этого зерна, и отметили, что такие действия являются военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права, поскольку Россия превращает продовольствие ВОТ в военный трофей и инструмент давления.

На самом деле речь идет о масштабном мародерстве, контроле над агропредприятиями и блокировании доступа фермеров к собственной продукции - добавили в ЦНС.

Россияне заставляют украинских фермеров сдавать зерно в резервы РФ - ЦНС