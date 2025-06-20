Россияне заставляют украинских фермеров сдавать зерно в резервы РФ - ЦНС

российские оккупанты заставляют украинских фермеров на временно оккупированных территориях сдавать зерно в резервы рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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По данным ЦНС, оккупанты создали "зерновых операторов", через которых заставляют аграриев продавать пшеницу в РФ по заниженным ценам — 7–8 тыс. рублей за тонну. Это вдвое меньше российского рынка и в разы дешевле цен в Украине.

Враг шантажирует фермеров отказами в "декларациях соответствия". Только с января по май 2025 года отменено 357 деклараций на 487 тыс. тонн зерна — якобы из-за "нарушения норм безопасности" – заявили в Центре национального сопротивления.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россия планирует создать единую карту земель сельскохозяйственного назначения на оккупированных территориях. Оккупанты делают это для легитимизации аннексии и экспроприации чужого имущества.