росіяни змушують українських фермерів здавати зерно до резервів рф - ЦНС

російські окупанти змушують українських фермерів на тимчасово окупованих територіях здавати зерно до резервів рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За даними ЦНС, окупанти створили "зернових операторів", через яких змушують аграріїв продавати пшеницю до рф за заниженими цінами — 7–8 тис. рублів за тонну. Це вдвічі менше від російського ринку та в рази дешевше за ціни в Україні.

Ворог шантажує фермерів відмовами в "деклараціях відповідності". Лише з січня по травень 2025-го скасовано 357 декларацій на 487 тис. тонн зерна — начебто через "порушення норм безпеки" - заявили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росія планує створити єдину карту земель сільськогосподарського призначення на окупованих територіях. Окупанти роблять це для легітимізації анексії та експропріації чужого майна.