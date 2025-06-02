росія хоче картографувати ТОТ, щоб закріпити контроль над захопленими землями - Служба зовнішньої розвідки
Київ • УНН
росія планує створити єдину карту земель сільськогосподарського призначення на окупованих територіях України. Це робиться для легітимізації анексії та експропріації майна.
росія з метою закріплення контролю над тимчасово окупованими територіями України та створення юридичного підґрунтя для експропріації українського майна, запустила ініціативу з картографування. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки (СЗР), передає УНН.
Деталі
Російське міністерство сільського господарства оголосило тендер для створення єдиної карти земель сільськогосподарського призначення на близько $4,89 млн.
Проєкт спрямований на формалізацію анексії, зокрема через адміністративну інтеграцію окупованих регіонів до системи кадастрового обліку РФ. Водночас публічні реєстри росреєстру досі не відображають ці території, і нові кадастрові округи для них не створено
Зазначається, що документація передбачає використання даних до 2002 року – періоду до початку земельної реформи в Україні.
Сучасна інформація вважається "небажаною" через зміни в структурі власності та межах ділянок. кремль відверто ігнорує українське законодавство, використовуючи маніпулятивну статистику для виправдання вивезення зерна та інших ресурсів
"Ця ініціатива – черговий крок до легітимізації окупації та спроба надати злочинним діям псевдоюридичну форму", - додали в СЗР.
Нагадаємо
Росіяни на ТОТ створюють комісії для контролю за використанням землі фермерами. Комісії вирішують, що сіяти, продукцію вилучають за заниженими цінами, прибутки йдуть гауляйтерам.
Окупанти змушують аграріїв на ТОТ переоформлювати документи за російським зразком - ЦНС03.03.25, 23:14 • 43384 перегляди