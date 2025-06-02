росія хоче картографувати ТОТ, щоб закріпити контроль над захопленими землями - Служба зовнішньої розвідки

росія з метою закріплення контролю над тимчасово окупованими територіями України та створення юридичного підґрунтя для експропріації українського майна, запустила ініціативу з картографування. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки (СЗР), передає УНН.

Російське міністерство сільського господарства оголосило тендер для створення єдиної карти земель сільськогосподарського призначення на близько $4,89 млн.

Проєкт спрямований на формалізацію анексії, зокрема через адміністративну інтеграцію окупованих регіонів до системи кадастрового обліку РФ. Водночас публічні реєстри росреєстру досі не відображають ці території, і нові кадастрові округи для них не створено