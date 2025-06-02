россия хочет картографировать ВОТ, чтобы закрепить контроль над захваченными землями - Служба внешней разведки

россия с целью закрепления контроля над временно оккупированными территориями Украины и создания юридической основы для экспроприации украинского имущества, запустила инициативу по картографированию. Об этом информирует Служба внешней разведки (СВР), передает УНН.

Детали

Российское министерство сельского хозяйства объявило тендер для создания единой карты земель сельскохозяйственного назначения на около $4,89 млн.

Проект направлен на формализацию аннексии, в частности через административную интеграцию оккупированных регионов в систему кадастрового учета РФ. В то же время публичные реестры росреестра до сих пор не отражают эти территории, и новые кадастровые округа для них не созданы - говорится в сообщении.

Отмечается, что документация предусматривает использование данных до 2002 года – периода до начала земельной реформы в Украине.

Современная информация считается "нежелательной" из-за изменений в структуре собственности и границах участков. кремль откровенно игнорирует украинское законодательство, используя манипулятивную статистику для оправдания вывоза зерна и других ресурсов - сообщает Служба внешней разведки.

"Эта инициатива – очередной шаг к легитимизации оккупации и попытка придать преступным действиям псевдоюридическую форму", - добавили в СВР.

Напомним

Россияне на ВОТ создают комиссии для контроля за использованием земли фермерами. Комиссии решают, что сеять, продукцию изымают по заниженным ценам, доходы идут гауляйтерам.

Оккупанты заставляют аграриев на ТОТ переоформлять документы по российскому образцу - ЦНС