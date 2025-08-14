$41.510.09
09:32 • 10843 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 35227 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 24756 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 24107 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 24592 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 29574 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 40012 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42014 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40765 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42848 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
росіяни вивезли з ТОТ України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю - ЦНС

Київ • УНН

 • 328 перегляди

російські загарбники вивезли 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю з тимчасово окупованих територій України. ЦНС наголошує, що це є воєнним злочином та масштабним мародерством.

росіяни вивезли з ТОТ України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю - ЦНС

Загарбники вивезли з тимчасово окупованих українських територій 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Окупанти продовжують грабувати українські землі. З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на росію вже вивезено близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю

- йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві підкреслили, що російська пропаганда визнає вивезення цього зерна, і наголосили, що такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки росія перетворює продовольство ТОТ на військовий трофей і інструмент тиску.

Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції

- додали в ЦНС.

росіяни змушують українських фермерів здавати зерно до резервів рф - ЦНС20.06.25, 21:11 • 3705 переглядiв

Ольга Розгон

ВійнаАгроновини
Україна