росіяни вивезли з ТОТ України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю - ЦНС

Загарбники вивезли з тимчасово окупованих українських територій 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Окупанти продовжують грабувати українські землі. З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на росію вже вивезено близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві підкреслили, що російська пропаганда визнає вивезення цього зерна, і наголосили, що такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки росія перетворює продовольство ТОТ на військовий трофей і інструмент тиску.

Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції - додали в ЦНС.

росіяни змушують українських фермерів здавати зерно до резервів рф - ЦНС