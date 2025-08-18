Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни

$41.340.11
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
14:23 • 43615 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 34884 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 48412 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 37563 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 112683 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 105529 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44 • 59319 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 75590 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80242 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 43607 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 48406 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 112680 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Кіт Келлог
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Гривня
The Guardian
Fox News
Truth Social
Нафта

Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Україна стала однією з перших країн, що тестує Direct to Cell, дозволяючи телефонам підключатися до супутника для надсилання повідомлень. Смартфон із 4G-сімкою або eSIM автоматично підключається до супутникового інтернету.

Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни

Україна стала однією з перших країн світу, яка тестує Direct to Cell. Завдяки цій технології телефон підʼєднуватиметься напряму до супутника – можна буде надсилати повідомлення із будь-якої точки країни. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

У ефірі телемарафону Федоров заявив: смартфон, який підтримує 4G-сімки чи eSIM, автоматично перетворюється в носій, що підключається до супутникового інтернету.

Нагадаємо

Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.

Також повідомлялось, що Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.

УНН ще повідомляв, що Кабмін розширив перелік населених пунктів для пілотного впровадження 5G: сюди приєднаються Харків та Бородянка.

Євген Устименко

Технології
Готовність 2030
Readiness 2030
Михайло Федоров
Україна
Бородянка
Львів
Харків