Україна тестує Direct to Cell: супутниковий зв'язок буде доступним у будь-якій точці країни
Київ • УНН
Україна стала однією з перших країн, що тестує Direct to Cell, дозволяючи телефонам підключатися до супутника для надсилання повідомлень. Смартфон із 4G-сімкою або eSIM автоматично підключається до супутникового інтернету.
Україна стала однією з перших країн світу, яка тестує Direct to Cell. Завдяки цій технології телефон підʼєднуватиметься напряму до супутника – можна буде надсилати повідомлення із будь-якої точки країни. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
У ефірі телемарафону Федоров заявив: смартфон, який підтримує 4G-сімки чи eSIM, автоматично перетворюється в носій, що підключається до супутникового інтернету.
Нагадаємо
Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.
У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.
Також повідомлялось, що Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.
УНН ще повідомляв, що Кабмін розширив перелік населених пунктів для пілотного впровадження 5G: сюди приєднаються Харків та Бородянка.