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Минобороны допустило к использованию 413 новых дронов с начала 2026 года

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию рекордные 413 беспилотных авиационных комплексов с начала 2026 года. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Минобороны допустило к использованию 413 новых дронов с начала 2026 года

Министерство обороны Украины с начала 2026 года кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 413 беспилотных авиационных комплексов. Это рекордный показатель, который превышает результаты аналогичных периодов предыдущих лет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

"Bababoom, "Оптослон", "Харьок", "Белый Волк" – 413 новых дронов с начала 2026. Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины рекордное количество беспилотных авиационных комплексов с начала года", – говорится в сообщении.

По информации министерства, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 73% больше, чем за тот же период в 2024 году.

"Среди кодифицированных БпАК больше всего ударных дронов коптерного типа, "беспилотники" на оптоволокне и дроны front-strike", – говорится в сообщении.

Напомним

Участник Brave1 создал систему автоматизации перехвата БпЛА на 95%. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области.

Алла Киосак

Война в УкраинеТехнологии
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Война в Украине
Brave1
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Украина