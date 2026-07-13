Минобороны допустило к использованию 413 новых дронов с начала 2026 года
Киев • УНН
Минобороны кодифицировало и допустило к использованию рекордные 413 беспилотных авиационных комплексов с начала 2026 года. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Министерство обороны Украины с начала 2026 года кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 413 беспилотных авиационных комплексов. Это рекордный показатель, который превышает результаты аналогичных периодов предыдущих лет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
"Bababoom, "Оптослон", "Харьок", "Белый Волк" – 413 новых дронов с начала 2026. Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины рекордное количество беспилотных авиационных комплексов с начала года", – говорится в сообщении.
По информации министерства, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 73% больше, чем за тот же период в 2024 году.
"Среди кодифицированных БпАК больше всего ударных дронов коптерного типа, "беспилотники" на оптоволокне и дроны front-strike", – говорится в сообщении.
Напомним
Участник Brave1 создал систему автоматизации перехвата БпЛА на 95%. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области.