10:23 • 20776 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
09:52 • 22122 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
07:41 • 67212 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
11 августа, 06:00 • 93928 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 89013 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 63991 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
9 августа, 14:11 • 113785 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 197441 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128849 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293617 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Уникальный дрон с ИИ поражает цели на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"

Киев • УНН

 • 5184 просмотра

Создан уникальный дрон «Паук Допхина» с ИИ, который превосходит иностранные аналоги. Он обеспечивает связь для ударных БпЛА и уничтожает приоритетные цели врага.

Уникальный дрон с ИИ поражает цели на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"

Уникальный дрон с ИИ, помогающий поражать цели на 50+ км, создали участник Brave1 и 3-я отдельная штурмовая бригада, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя - из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с "Пауком Допхина". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3 штурмовой бригады", - рассказал Федоров.

По его словам, Допхин - игровой никнейм павшего побратима разработчиков. "Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км. Инженеры 3 ОШБр вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска", - сообщил Федоров.

Он, по словам вице-премьера, "превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта".

"Основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря Пауку украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Паука Допхина", - сообщил Федоров.

И подчеркнул: "Масштабируем инновации, которые увеличивают потери врага".

Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы09.07.25, 20:51 • 15179 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаТехнологии
Brave1