Уникальный дрон с ИИ поражает цели на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"
Киев • УНН
Создан уникальный дрон «Паук Допхина» с ИИ, который превосходит иностранные аналоги. Он обеспечивает связь для ударных БпЛА и уничтожает приоритетные цели врага.
Уникальный дрон с ИИ, помогающий поражать цели на 50+ км, создали участник Brave1 и 3-я отдельная штурмовая бригада, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя - из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с "Пауком Допхина". История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3 штурмовой бригады", - рассказал Федоров.
По его словам, Допхин - игровой никнейм павшего побратима разработчиков. "Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км. Инженеры 3 ОШБр вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска", - сообщил Федоров.
Он, по словам вице-премьера, "превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта".
"Основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря Пауку украинские дроны появляются там, где враг их не ждет. "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью "Паука Допхина", - сообщил Федоров.
И подчеркнул: "Масштабируем инновации, которые увеличивают потери врага".
