Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"
Київ • УНН
Створено унікальний дрон «Павук Допхіна» з ШІ, який перевершує іноземні аналоги. Він забезпечує зв'язок для ударних БпЛА та знищує пріоритетні цілі ворога.
Унікальний дрон із ШІ, що допомагає вражати цілі на 50+ км, створили учасник Brave1 та 3-тя окрема штурмова бригада, повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою - з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з "Павуком Допхіна". Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3 штурмової бригади", - розповів Федоров.
З його слів, Допхін - ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. "Дрон розроблений на честь нього - і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км. Інженери 3 ОШБР разом з компанією Omnitech розробили унікальний дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська", - повідомив Федоров.
Він, зі слів віцепрем'єра, "перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту".
"Основна роль - надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки Павуку українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою "Павука Допхіна", - повідомив Федоров.
І наголосив: "Масштабуємо інновації, які збільшують втрати ворога".
Перший задокументований випадок: успішний штурм позицій окупантів здійснили роботизовані системи09.07.25, 20:51 • 15179 переглядiв