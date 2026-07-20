В Украине допустили к серийному производству новый высокоточный боеприпас Firefly
Киев • УНН
Министерство обороны Украины завершило разработку нового высокоточного управляемого боеприпаса Firefly, который прошел испытания и готов к серийному производству. Боеприпас предназначен для поражения укреплений с дронов-бомберов на высоте до 800 метров.
Министерство обороны Украины завершило разработку нового высокоточного управляемого боеприпаса Firefly, который уже прошел испытания и готов к серийному производству. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
В Минобороны отметили, что Firefly является новым классом управляемых боеприпасов, предназначенным для применения с украинских дронов-бомбардировщиков.
Боеприпас способен эффективно работать на высоте до 800 метров. После сброса он самостоятельно рассчитывает траекторию полета и корректирует ее до цели, сохраняя высокую точность даже в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
По информации ведомства, Firefly предназначен для поражения укреплений, блиндажей и других защищенных позиций противника на безопасном для носителя расстоянии.
Разработчики уже протестировали новый боеприпас на основных украинских дронах-бомбардировщиках. По результатам испытаний система подтвердила свою эффективность и готовность к серийному выпуску.
В Минобороны напомнили, что возможность масштабировать производство Firefly обеспечивает постановление Кабинета Министров Украины от 13 октября 2025 года №1310. Документ позволяет оборонному ведомству передавать права на использование технологии частным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
В ведомстве призвали производителей и участников оборонного кластера Brave1 присоединяться к масштабированию производства Firefly и интегрировать готовую технологию в собственные производственные процессы.
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