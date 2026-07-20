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В Украине допустили к серийному производству новый высокоточный боеприпас Firefly

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Министерство обороны Украины завершило разработку нового высокоточного управляемого боеприпаса Firefly, который прошел испытания и готов к серийному производству. Боеприпас предназначен для поражения укреплений с дронов-бомберов на высоте до 800 метров.

В Украине допустили к серийному производству новый высокоточный боеприпас Firefly

Министерство обороны Украины завершило разработку нового высокоточного управляемого боеприпаса Firefly, который уже прошел испытания и готов к серийному производству. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

В Минобороны отметили, что Firefly является новым классом управляемых боеприпасов, предназначенным для применения с украинских дронов-бомбардировщиков.

Боеприпас способен эффективно работать на высоте до 800 метров. После сброса он самостоятельно рассчитывает траекторию полета и корректирует ее до цели, сохраняя высокую точность даже в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

По информации ведомства, Firefly предназначен для поражения укреплений, блиндажей и других защищенных позиций противника на безопасном для носителя расстоянии.

Разработчики уже протестировали новый боеприпас на основных украинских дронах-бомбардировщиках. По результатам испытаний система подтвердила свою эффективность и готовность к серийному выпуску.

В Минобороны напомнили, что возможность масштабировать производство Firefly обеспечивает постановление Кабинета Министров Украины от 13 октября 2025 года №1310. Документ позволяет оборонному ведомству передавать права на использование технологии частным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

В ведомстве призвали производителей и участников оборонного кластера Brave1 присоединяться к масштабированию производства Firefly и интегрировать готовую технологию в собственные производственные процессы.

"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом19.07.26, 14:41 • 46354 просмотра

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Кабинет Министров Украины
Brave1
Министерство обороны Украины