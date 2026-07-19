"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о намерении продолжать атаки на Украину после ночного удара по Киеву. В ведомстве использовали спортивную метафору, отметив, что это не финал.
В министерстве обороны россии заявили о намерении продолжать атаки на Украину после ночного массированного удара по Киеву и другим украинским городам. Соответствующий комментарий российское оборонное ведомство опубликовало на своих информационных ресурсах, передает УНН.
Детали
Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем. Это вам не футбол
Таким образом в российском ведомстве фактически заявили о продолжении ударов по Украине, использовав для этого спортивную метафору.
Отметим, что ранее россия регулярно сопровождала сообщения об атаках против Украины пропагандистскими заявлениями и угрозами новых ударов.
Контекст
В ночь на 19 июля российские войска совершили очередную атаку на Украину, в частности по Киеву и другим населенным пунктам. В ряде регионов сообщали о взрывах и работе сил противовоздушной обороны. В результате вражеской атаки фиксировались последствия падения обломков, повреждения гражданской инфраструктуры и возникновение пожаров.
Информация о последствиях ночного удара, количестве сбитых воздушных целей и возможных пострадавших до сих пор меняется и уточняется.
Сама россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, регулярно нанося ракетные и дроновые удары по гражданской и критической инфраструктуре. Несмотря на заявления российской стороны о готовности к переговорам, ее войска продолжают обстрелы украинских городов.
Напомним
Только в одном Харькове 19 июля количество пострадавших от обстрела рф возросло до 20. А трое человек получили серьезные травмы и погибли от этого.