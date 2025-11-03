Украина применяет "вирусную" игровую систему для атак дронов, военные получают баллы - The Guardian
Киев • УНН
Эти баллы можно обменять на оружие на платформе Brave1, предлагающей более 100 видов дронов и военного оборудования.
Атаки украинских дронов по российским оккупантам имеют стиль компьютерной игры, которая приобрела "вирусный" характер и применяется во время разведывательных, артиллерийских и логистических операций. Об этом в комментарии The Guardian сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Подробности
Как говорится в публикации, система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат, совершающих удары, баллами, которые можно обменять на дополнительное оружие в интернет-магазине "Amazon для войны" под названием Brave1.
Там представлено более 100 различных дронов, автономных транспортных средств и другого военного оборудования для дронов.
Эта система стала очень популярной среди подразделений. Существует конкуренция за очки, за получение этих дронов, систем электронной войны и других вещей, которые помогают им в боевых действиях. Чем больше вражеской пехоты вы убиваете, тем больше дронов вы получаете, чтобы убивать еще больше пехоты. Это становится своего рода самоподдерживающимся циклом
В то же время украинская разведка предполагает, что россияне могут разрабатывать собственную игровую систему для конкуренции.
Помимо удвоения баллов за ликвидацию пехотинцев, за убийство оператора вражеского дрона теперь дают 25 баллов, а за использование дрона для захвата российского солдата - 120 баллов, что отражает потребность Украины в военнопленных для обмена с врагом
Напомним
Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать блэкауты.
В то же время УНН сообщал, что в ВСУ создают командование беспилотных систем противовоздушной обороны.