Украина применяет "вирусную" игровую систему для атак дронов, военные получают баллы - The Guardian

Атаки украинских дронов по российским оккупантам имеют стиль компьютерной игры, которая приобрела "вирусный" характер и применяется во время разведывательных, артиллерийских и логистических операций. Об этом в комментарии The Guardian сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Как говорится в публикации, система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат, совершающих удары, баллами, которые можно обменять на дополнительное оружие в интернет-магазине "Amazon для войны" под названием Brave1.

Там представлено более 100 различных дронов, автономных транспортных средств и другого военного оборудования для дронов.

Эта система стала очень популярной среди подразделений. Существует конкуренция за очки, за получение этих дронов, систем электронной войны и других вещей, которые помогают им в боевых действиях. Чем больше вражеской пехоты вы убиваете, тем больше дронов вы получаете, чтобы убивать еще больше пехоты. Это становится своего рода самоподдерживающимся циклом