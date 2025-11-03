Украина применяет "вирусную" игровую систему для атак дронов, военные получают баллы - The Guardian

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 1966 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 5446 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 5760 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 6666 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 19122 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35595 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59346 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58930 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56120 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77819 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 11600 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 15973 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 12430 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 10226 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 12656 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 3570 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 7724 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 59356 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58937 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 118266 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17767 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 39306 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89688 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 116128 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 64007 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Украина применяет "вирусную" игровую систему для атак дронов, военные получают баллы - The Guardian

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Эти баллы можно обменять на оружие на платформе Brave1, предлагающей более 100 видов дронов и военного оборудования.

Украина применяет "вирусную" игровую систему для атак дронов, военные получают баллы - The Guardian

Атаки украинских дронов по российским оккупантам имеют стиль компьютерной игры, которая приобрела "вирусный" характер и применяется во время разведывательных, артиллерийских и логистических операций. Об этом в комментарии The Guardian сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Подробности

Как говорится в публикации, система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат, совершающих удары, баллами, которые можно обменять на дополнительное оружие в интернет-магазине "Amazon для войны" под названием Brave1.

Там представлено более 100 различных дронов, автономных транспортных средств и другого военного оборудования для дронов.

Эта система стала очень популярной среди подразделений. Существует конкуренция за очки, за получение этих дронов, систем электронной войны и других вещей, которые помогают им в боевых действиях. Чем больше вражеской пехоты вы убиваете, тем больше дронов вы получаете, чтобы убивать еще больше пехоты. Это становится своего рода самоподдерживающимся циклом

 - заявил Федоров.

В то же время украинская разведка предполагает, что россияне могут разрабатывать собственную игровую систему для конкуренции.

Помимо удвоения баллов за ликвидацию пехотинцев, за убийство оператора вражеского дрона теперь дают 25 баллов, а за использование дрона для захвата российского солдата - 120 баллов, что отражает потребность Украины в военнопленных для обмена с врагом

- добавил Федоров.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать блэкауты.

В то же время УНН сообщал, что в ВСУ создают командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Тренд
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Brave1
Amazon
Михаил Федоров
Хранитель
Украина