Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна застосовує "вірусну" ігрову систему для атак дронів, військові отримують бали - The Guardian

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Ці бали можна обміняти на зброю на платформі Brave1, що пропонує понад 100 видів дронів та військового обладнання.

Україна застосовує "вірусну" ігрову систему для атак дронів, військові отримують бали - The Guardian

Атаки українських дронів по російських окупантах мають стиль комп'ютерної гри, яка набула "вірусного" характеру і застосовується під час розвідувальних, артилерійських і логістичних операцій. Про це в коментарі The Guardian повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у публікації, система, яка була запущена понад рік тому, винагороджує солдатів, які здійснюють удари, балами, які можна обміняти на додаткову зброю в інтернет-магазині "Amazon для війни" під назвою Brave1.

Там представлено понад 100 різних дронів, автономних транспортних засобів та іншого військового обладнання для дронів.

Ця система стала дуже популярною серед підрозділів. Існує конкуренція за очки, за отримання цих дронів, систем електронної війни та інших речей, які допомагають їм у бойових діях. Чим більше ворожої піхоти ви вбиваєте, тим більше дронів ви отримуєте, щоб вбивати ще більше піхоти. Це стає своєрідним самопідсилюючим циклом

 - заявив Федоров.

Водночас українська розвідка припускає, що росіяни можуть розробляти власну ігрову систему для конкуренції.

Окрім подвоєння балів за ліквідацію піхотинців, за вбивство оператора ворожої дрона тепер дають 25 балів, а за використання дрона для захоплення російського солдата - 120 балів, що відображає потребу України у військовополонених для обміну з ворогом

- додав Федоров.

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути.

Водночас УНН повідомляв, що у ЗСУ створюють командування безпілотних систем протиповітряної оборони.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
