Для армии запускают Mission Control для управления дронами в DELTA: что это значит

В Минобороны анонсировали объединение всех дроновых операций в единую цифровую систему и запускают революционный проект Mission Control в боевой экосистеме DELTA. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Современная война - технологическая. Благодаря "єБалам" мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно. Именно поэтому запускаем Mission Control - систему управления дронами в боевой экосистеме DELTA. Я уже подписал соответствующий приказ - сообщил Федоров.

Министр назвал это "революционным проектом, где каждый экипаж вносит в систему тип БпЛА, точку запуска, маршрут и задачу". "Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени - без ручных сводок и бюрократии", - рассказал Федоров.

Следующий шаг - запуск такой же системы управления для артиллерии - сообщил глава Минобороны.

Он анонсировал, что вскоре в оборонном ведомстве будут иметь "полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса". Это, как ожидается, ускорит управленческие решения - "без ручного режима и интуиции".

"В Brave1 работает департамент математики войны, и мы уже масштабируем этот опыт на систему обороны. Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений, - отметил Федоров. - Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных".

Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"