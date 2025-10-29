Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"

Министерство обороны Украины запустило базовый учебный курс по боевой системе DELTA. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

Отмечается, что курс доступен в приложении "Армия+" и дает стартовые знания работы в боевой экосистеме, которая помогает Силам обороны иметь полную картину поля боя, планировать операции и координировать работу подразделений.

Курс знакомит военных с принципами работы в DELTA, дает практические инструкции по использованию ее основных модулей и объясняет, как эффективно применять систему при выполнении задач

Там уточнили, что среди тем курса – работа с картами в DELTA Monitor, анализ местности, планирование миссий БпЛА в Mission Control, работа с целями в Target Hub и видеоанализ боя в Vezha.

DELTA собирает и анализирует данные из разных источников, чтобы каждый военный имел точную картину обстановки и мог действовать быстрее и согласованно. Обучение через Армия+ позволит тысячам военных быстро освоить систему, использовать ее аналитические возможности, инструменты ситуационной осведомленности и координировать действия на поле боя