28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Министерство обороны Украины представило базовый учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+". Он предоставляет стартовые знания для работы в боевой экосистеме, обеспечивающей полную картину поля боя и координацию подразделений.

Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"

Министерство обороны Украины запустило базовый учебный курс по боевой системе DELTA. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

Детали

Отмечается, что курс доступен в приложении "Армия+" и дает стартовые знания работы в боевой экосистеме, которая помогает Силам обороны иметь полную картину поля боя, планировать операции и координировать работу подразделений.

Курс знакомит военных с принципами работы в DELTA, дает практические инструкции по использованию ее основных модулей и объясняет, как эффективно применять систему при выполнении задач

- пояснили в Минобороны.

Там уточнили, что среди тем курса – работа с картами в DELTA Monitor, анализ местности, планирование миссий БпЛА в Mission Control, работа с целями в Target Hub и видеоанализ боя в Vezha.

DELTA собирает и анализирует данные из разных источников, чтобы каждый военный имел точную картину обстановки и мог действовать быстрее и согласованно. Обучение через Армия+ позволит тысячам военных быстро освоить систему, использовать ее аналитические возможности, инструменты ситуационной осведомленности и координировать действия на поле боя

- рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс13.09.25, 09:03 • 4067 просмотров

Указывается, что курс состоит из 11 модулей и более 50 практических уроков, охватывающих полный цикл работы в экосистеме DELTA. Для закрепления знаний предусмотрены промежуточные тесты и финальный экзамен.

"Сегодня в "Армия+" доступно 16 учебных курсов, и уже более 140 000 военных проходят обучение в приложении, повышая свои профессиональные и личные навыки", - резюмировали в Минобороны.

Напомним

Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на изменение места службы между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины.

Приложение "Армія+" обновили: какие функции появились15.09.25, 11:11 • 8512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

