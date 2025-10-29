Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"
Киев • УНН
Министерство обороны Украины представило базовый учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+". Он предоставляет стартовые знания для работы в боевой экосистеме, обеспечивающей полную картину поля боя и координацию подразделений.
Министерство обороны Украины запустило базовый учебный курс по боевой системе DELTA. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства.
Детали
Отмечается, что курс доступен в приложении "Армия+" и дает стартовые знания работы в боевой экосистеме, которая помогает Силам обороны иметь полную картину поля боя, планировать операции и координировать работу подразделений.
Курс знакомит военных с принципами работы в DELTA, дает практические инструкции по использованию ее основных модулей и объясняет, как эффективно применять систему при выполнении задач
Там уточнили, что среди тем курса – работа с картами в DELTA Monitor, анализ местности, планирование миссий БпЛА в Mission Control, работа с целями в Target Hub и видеоанализ боя в Vezha.
DELTA собирает и анализирует данные из разных источников, чтобы каждый военный имел точную картину обстановки и мог действовать быстрее и согласованно. Обучение через Армия+ позволит тысячам военных быстро освоить систему, использовать ее аналитические возможности, инструменты ситуационной осведомленности и координировать действия на поле боя
Указывается, что курс состоит из 11 модулей и более 50 практических уроков, охватывающих полный цикл работы в экосистеме DELTA. Для закрепления знаний предусмотрены промежуточные тесты и финальный экзамен.
"Сегодня в "Армия+" доступно 16 учебных курсов, и уже более 140 000 военных проходят обучение в приложении, повышая свои профессиональные и личные навыки", - резюмировали в Минобороны.
Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на изменение места службы между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины.
