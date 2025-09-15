Приложение "Армія+" обновили: какие функции появились
Киев • УНН
В новой версии приложения «Армія+» 2.5.0 появились пять новых рапортов и справочник "Армія ID" для хранения и быстрого подставления данных. С момента запуска военные подали 860 тысяч электронных рапортов.
В новой версии приложения для военных "Армія+" появилось сразу несколько обновлений, в том числе пять новых рапортов, сообщили в Минобороны в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В "Армія+" сразу несколько обновлений", - отметили в министерстве.
В новой версии "Армія+" 2.5.0, как указано, появился Справочник "Армія ID". "Теперь можно сохранять ID командира, ВРИО или СЭДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта", - отметили в ведомстве.
Также добавлено 5 новых рапортов:
- единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная утрата трудоспособности);
- донорство крови;
- справка о доходах;
- справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
- увольнение по достижении предельного возраста.
Обновлен и рапорт на изменение места службы. "Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах", - пояснили в МОУ.
Указано, что с момента запуска "Армія+" военные подали уже 860 000 электронных рапортов.
