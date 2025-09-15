$41.310.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Приложение "Армія+" обновили: какие функции появились

Киев • УНН

 • 454 просмотра

В новой версии приложения «Армія+» 2.5.0 появились пять новых рапортов и справочник "Армія ID" для хранения и быстрого подставления данных. С момента запуска военные подали 860 тысяч электронных рапортов.

Приложение "Армія+" обновили: какие функции появились

В новой версии приложения для военных "Армія+" появилось сразу несколько обновлений, в том числе пять новых рапортов, сообщили в Минобороны в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В "Армія+" сразу несколько обновлений", - отметили в министерстве.

В новой версии "Армія+" 2.5.0, как указано, появился Справочник "Армія ID". "Теперь можно сохранять ID командира, ВРИО или СЭДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта", - отметили в ведомстве.

Также добавлено 5 новых рапортов:

  • единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная утрата трудоспособности);
    • донорство крови;
      • справка о доходах;
        • справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
          • увольнение по достижении предельного возраста.

            Обновлен и рапорт на изменение места службы. "Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах", - пояснили в МОУ.

            Указано, что с момента запуска "Армія+" военные подали уже 860 000 электронных рапортов.

            Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс13.09.25, 09:03

            Юлия Шрамко

            Общество
            Министерство обороны Украины