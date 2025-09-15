Застосунок "Армія+" оновили: які функції з'явилися
Київ • УНН
У новій версії застосунку «Армія+» 2.5.0 з'явились п'ять нових рапортів та довідник Армія ID для зберігання і швидкого підставлення даних. З моменту запуску військові подали 860 тисяч електронних рапортів.
У новій версії застосунку для військових "Армія+" з'явились одразу кілька оновлень, у тому числі п’ять нових рапортів, повідомили у Міноборони у понеділок, пише УНН.
Деталі
"В "Армія+" одразу кілька оновлень", - зазначили у міністерстві.
У новій версії "Армія+" 2.5.0, як вказано, з’явився Довідник Армія ID. "Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту", - зазначили у відомстві.
Також додано 5 нових рапортів:
- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
- донація крові;
- довідка про доходи;
- довідка про обставини травми (Додаток 5);
- звільнення за досягненням граничного віку.
Оновлено й рапорт на зміну місця служби. "Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати", - пояснили у МОУ.
Вказано, що з моменту запуску "Армія+" військові подали вже 860 000 електронних рапортів.
