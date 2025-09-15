Застосунок "Армія+" оновили: які функції з'явилися

$41.310.00
48.270.00
uk
Ексклюзив
05:44 • 12296 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 13088 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 16268 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24085 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 48438 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 68994 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103593 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85961 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84171 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46750 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 12733 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13224 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 6936 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 10511 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 11784 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 12300 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 14865 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93302 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 65537 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 61876 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Актуальні місця
Україна
Польща
Румунія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 312 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2026 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 21004 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27754 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76717 перегляди
Актуальне
Starlink
Financial Times
The Guardian
Fox News
ФАБ-250

Застосунок "Армія+" оновили: які функції з'явилися

Київ • УНН

 • 416 перегляди

У новій версії застосунку «Армія+» 2.5.0 з'явились п'ять нових рапортів та довідник Армія ID для зберігання і швидкого підставлення даних. З моменту запуску військові подали 860 тисяч електронних рапортів.

Застосунок "Армія+" оновили: які функції з'явилися

У новій версії застосунку для військових "Армія+" з'явились одразу кілька оновлень, у тому числі п’ять нових рапортів, повідомили у Міноборони у понеділок, пише УНН.

Деталі

"В "Армія+" одразу кілька оновлень", - зазначили у міністерстві.

У новій версії "Армія+" 2.5.0, як вказано, з’явився Довідник Армія ID. "Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту", - зазначили у відомстві.

Також додано 5 нових рапортів:

  • одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
    • донація крові;
      • довідка про доходи;
        • довідка про обставини травми (Додаток 5);
          • звільнення за досягненням граничного віку.

            Оновлено й рапорт на зміну місця служби. "Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати", - пояснили у МОУ.

            Вказано, що з моменту запуску "Армія+" військові подали вже 860 000 електронних рапортів.

            Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс13.09.25, 09:03 • 3801 перегляд

            Юлія Шрамко

            Суспільство
            Міністерство оборони України